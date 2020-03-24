عائشة بن أحمد لمتابعيها: ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مجموعة من الصور من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر فى الصور مجموعة من القطط والكلاب وعلقت على الصور قائلة: " اللي يلقى كلب او قط تخلو عنه أصحابه يبعثلي صورته و المكان اللي هو فيه بالظبط كلامي موجه للتوانسة بما اني موجودة في تونس حاليا و يا ريت يصير نفس الشئ بمصر اكيد فيه جمعيات مهتمة بالموضوع هذا شكرا#ارحموا_من_في_الارض_يرحمكم_من_في_السماء"".
ومن ناحية اخرى أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عدم نيتها الابتعاد عن الدراما المصرية، بعد رجوعها لتقديم اعمال درامية تونسية.