عائشة بن أحمد لمتابعيها: ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

View this post on Instagram

الي يلقى كلب او قط تخلاو عليه أصحابه يبعثلي صورته و المكان الي هو فيه بالظبط كلامي موجه للتوانسة بما اني موجودة في تونس حاليا و يا ريت يصير نفس الشئ بمصر اكيد فما جمعيات مهتمة بالموضوع هذا شكرا #ارحموا_من_في_الارض_يرحمكم_من_في_السماء