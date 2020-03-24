AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عائشة بن أحمد لمتابعيها: ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:03 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مجموعة من الصور من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر فى الصور مجموعة من القطط والكلاب وعلقت على الصور قائلة: " اللي يلقى كلب او قط تخلو عنه أصحابه يبعثلي صورته و المكان اللي هو فيه بالظبط كلامي موجه للتوانسة بما اني موجودة في تونس حاليا و يا ريت يصير نفس الشئ بمصر اكيد فيه جمعيات مهتمة بالموضوع هذا شكرا#ارحموا_من_في_الارض_يرحمكم_من_في_السماء"".


ومن ناحية اخرى أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عدم نيتها الابتعاد عن الدراما المصرية، بعد رجوعها لتقديم اعمال درامية تونسية.


قالت عائشة بن أحمد  خلال صفحتها الرسمية على "الفيسبوك":" رجوعي للدراما التونسية لا يعني غيابي عن الدراما المصرية هذه السنة ..ان شاء الله العملين الاثنين يعجبوكم".

وتقدم عائشة مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى بعد غياب استمر 8 أعوام، كما ستشارك في عمل درامى مصرى، سينافس في السباق الرمضاني 2020.

بينما تشارك في فيلم "توأم روحى"، بطولة كل من حسن الرداد وأمينة خليل، وعدد أخر من النجوم، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكيد في شيء ما بنعرفه.. تعليق من فنانة سورية على قتيل فيلا نانسي عجرم

عائشة بن أحمد تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

الأهلي يودع كبير مشجعيه في الإمارات بكلمات مؤثرة.. صور

بإطلالة رقيقة.. عائشة بن أحمد تبهر متابعيها.. ومتابعون: سعاد حسنى

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تنعى نادية لطفى

عائشة بن أحمد تكشف حقيقة ابتعادها عن الدراما المصرية

ترشيحاتنا

شاب ينتحر من نافذة الحجر الصحي بالكويت.. تفاصيل

أبناء المصري الثاني المتوفى بـ كورونا في إيطاليا يصابون بالفيروس

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2020

كيف يهرب أثرياء العالم من كورونا؟

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

فى عيد ميلاد نادية الجندى.. تعرف على أزواج نجمة الجماهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يتسبب في إبعاد طبيب عن طفله المصاب بالسرطان.. تفاصيل مؤثرة

أول مدينة أمريكية تبدأ تجارب علاج كورونا السريرية.. تعرف عليها

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو