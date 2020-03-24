عائشة بن أحمد لمتابعيها: ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء





يلقى كلب او قط تخلو عنه أصحابه يبعثلي صورته و المكان اللي هو فيه بالظبط كلامي موجه للتوانسة بما اني موجودة في تونس حاليا و يا ريت يصير نفس الشئ بمصر اكيد فيه جمعيات مهتمة بالموضوع هذا شكرا #ارحموا_من_في_الارض_يرحمكم_من_في_السماء "". وظهر فى الصور مجموعة من القطط والكلاب وعلقت على الصور قائلة: " اللي









ومن ناحية اخرى أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عدم نيتها الابتعاد عن الدراما المصرية، بعد رجوعها لتقديم اعمال درامية تونسية.





قالت عائشة بن أحمد خلال صفحتها الرسمية على "الفيسبوك":" رجوعي للدراما التونسية لا يعني غيابي عن الدراما المصرية هذه السنة .. ان شاء الله العملين الاثنين يعجبوكم".

وتقدم عائشة مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى بعد غياب استمر 8 أعوام، كما ستشارك في عمل درامى مصرى، سينافس في السباق الرمضاني 2020.

بينما تشارك في فيلم "توأم روحى"، بطولة كل من حسن الرداد وأمينة خليل، وعدد أخر من النجوم، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى.



نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مجموعة من الصور من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".