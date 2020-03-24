جورج الراسي في ندوة صدى البلد: برامج المواهب تظلم الأطفال.. ولا يمكنني غناء المهرجانات لهذا السبب

المطرب اللبناني جورج الراسي:

ضد منع المهرجانات.. وهذه رسالتي للفنان هاني شاكر





الأغاني المصرية أهم محطة في حياتي.. وهذا تعليقى على أزمة نانسي عجرم

حل المطرب اللبناني جورج الراسي ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، وتحدث عن أحدث أعماله فى مصر،كشف الراسي، عن رأيه فى أغاني المهرجانات وقرار الفنان هاني شاكر بمنعها، ورأيه فى تشبيهه بالفنان جورج وسوفك، كما تحدث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية، ورأيه فى قضية الفنانة نانسي عجرم، وكشف لنا عن خطواته الفترة المقبلة.

قال "جورج"أنه حاليا يستعد لتقديم أغنية جديدة فى مصر، مشيرا إنه يريد العودة إلى الساحة الغنائية بقوة مرة أخرى خاصة بعد غيابه الطويل.

وتحدث عن المحطات المهمة فى حياته، وقال إنه مر بمراحل كثيرة كي يحقق نجاحه، وكانت أبرز أغنياته "سهر الليل"، التي حققت نجاحا باهرا، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني المصرية مثل "اوراق الشجر"و"رمش عينه"، التي ساعدته على الانتشار سريعا.

كما عبر المطرب اللبناني جورج الراسي عن حبه لأغاني المهرجانات، بالإضافة إلى حبه لأغاني الطرب القديم مثل أم كلثوم وعبد الحليم، لذلك يحب دائما أن يذهب إلى خان الخليجي ليعيش تلك الأجواء، وتمني لو كان عاش في عصرهم، واصفا أيامهم بالذهبية، وناشد الفنانين الكبار بضرورة الحفاظ على هذا الإرث الكبير، ونوه "جورج" إنه يحب أن يستمع لأغاني المطربين عمرو دياب ومحمد حماقي.

وأكد أن على المصريين أن يفخروا بوجود كل هذه الألوان الموسيقية لديهم، ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقال إنه ضد منع المهرجانات، ولكنه مع وضع قواعد يسير عليها المغنون.

وعلى الرغم من إعجابه بأغاني المهرجانات إلا أن"جورج" قال ":إنه لا يمكن ان يغني هذه النوعية من الأغاني لأنها لا تتناسب مع لونه وصوته، وأكد أنه يحب كل ألوان الأغاني في مصر، ويتعلم منها الكثير، مشيرا إلى أن هناك فقط نوعية من الاغاني كلامها سريع لايفهمها، ولكن الشعب المصري يحب الانبساط.

وابدي المطرب اللبناني رأيه في برامج المواهب المنتشرة على الساحة حاليا، وقال أنه يحزن كثيرا على برامج مواهب الاطفال، موضحا ان من ينجح بها يشعر انه نجم ويترك مدرسته بحثا عن الشهرة وبعدها لا يجد شيئا، خصوصا ان الانتاج حاليا أصبح به مشكلة كبيرة.

وأستكمل حديثه قائلا ان تلك الاصوات بالفعل تظلم بسبب تلك البرامج، وعلى الرغم من رأيه السلبي في البرامج الا انه قال "اتمني ان اكون واحد من حكام تلك البرامج'.

ورفض "جورج" التعليق على أزمة الفنانة نانسي عجرم، تخوفا من أن يأخذ الجمهور كلامه فى اتجاه خطأ، وأشار إلى أن التجربة التى تمر بها نانسي عجرم وزوجها وأهل الفقيد بشعة جدا، مشيرا إلى أن الأمر بيدي القضاء، وأوضح أن القضية أخذت أكبر من حجمها لشهرة نانسي عجرم.

وأكد أنه تواصل معها وأطمئن عليها، لوجود صداقة قوية بينهم،مشيرا إلى أنهم متواجدون سويا منذ الطفولة.

وكشف المطرب اللبناني جورج الراسي، سبب ابتعاده عن إصدار الألبومات، وقال إنه يميل إلى الأغاني السينجل للاستفادة بالتكنولوجيا، مؤكدا أن الأغنية السينجل تأخذ حقها في الترويج على السوشيال ميديا والمشاهدات على يوتيوب على عكس الألبوم.

وأشار إلى أن الألبوم يحتاج إلى مجهود كبير ووقت لخروجه إلى النور، وإذا ركز الفنان في الألبومات دون السينجل سيختفي من الساحة الفنية حسبما قال.

وعلق على تشبيه صوته بالفنان جورج وسوف،وقال أنه يعتز كثيرا بهذا الشبه، لافتا إلى أنه استطاع أن يحقق هوية لنفسه، عرف بها فى العالم العربي، كما أشار إلى أنه قابل أبو وديع مرات عديدة، والأخير يحبه كثيرا ويعتز به، وأكد أن "جورج" أعطاه الكثير من النصائح الهامة، الخاصة بالغناء والذي أستعان بها على مدار مشواره.





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