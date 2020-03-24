المتواضع أثبت أن الأحلام تتحقق.. مهاجم ليفربول السابق يتغزل في محمد صلاح





وقال الزهر عبر تصريحاته لموقع الفريق الإنجليزي الرسمي، "عندما وقعت مع الريدز، كان الجميع في المغرب يتابعون مبارياتنا والآن يمكنك أن ترى مدى الشعبية الجارفة في آسيا وخاصة في قطر".

أشاد المغربي نبيل الزهر مهاجم فريق ليفربول السابق بالنجم المصري محمد صلاح المتألق في ملاعب أوروبا بما حققه من إنجازات فردية وجماعية مع فريق الريدز حتى الآن منذ انتقاله للفريق.





وتابع: "مو صلاح أيضًا لأنه لاعب عربي، لذلك يتابعونه هنا في قطر و يدعمونه مع كل مباراة يخوضها مع ليفربول ويحظى باهتمام خاص".

وأضاف: "بالنسبة لي أيضًا، محمد صلاح مثال جيد لصورتنا كعرب في الملاعب الأوروبية، بالإضافة إلى تواضعه وطموحه في تطوير نفسه".

واختتم: "محمد صلاح أثبت أن الأحلام من الممكن أن تتحقق".

ونجح محمد صلاح في كتابة اسمه ضمن تاريخ ليفربول العريق، بعدما فاز مع الفريق الإنجليزي بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين في الموسمين الماضيين بالإضافة لمساهمته في تتويج الريدز بثلاث بطولات في العام الماضي 2019 وهي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.



