رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل رباعي الفريق الأبيض

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك نادي الزمالك تلقى عروضًا بخصوص رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري من خارج مصر بقيمة مالية جيدة ، ولكن لن ننظر فيه قبل استطلاع رأي الجهاز الفني الذي قد يتمسك باستمراره في الموسم القادم.





قال مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك: "كل ما ينشر عن رحيل محمد عنتر وكاسونجو ومصطفى فتحي ومحمود علاء غير صحيح ولا يوجد حديث عن رحيل أي لاعب".



