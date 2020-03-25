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رياضة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل رباعي الفريق الأبيض

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:03 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك نادي الزمالك تلقى عروضًا بخصوص رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري من خارج مصر بقيمة مالية جيدة ، ولكن لن ننظر فيه قبل استطلاع رأي الجهاز الفني الذي قد يتمسك باستمراره في الموسم القادم.

قال مرتضى منصور في تصريحات هاتفية  لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك: "كل ما ينشر عن رحيل محمد عنتر وكاسونجو ومصطفى فتحي ومحمود علاء غير صحيح ولا يوجد حديث عن رحيل أي لاعب".

وأوضح مرتضى منصور أن النادي يلتزم بسداد رواتب الموظفين واللاعبين مطالبنا الجميع بتحري الدقة في المعلومات التي يتم نقلها عن نادي الزمالك معلقا:" الزمالك نادي مصر وابعدوا عنه".
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