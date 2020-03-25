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أخبار العالم

أرقام مرعبة.. ألمانيا تعلن أحدث إحصائية لـ ضحايا فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:40 ص
ألمانيا تعلن أحدث
ألمانيا تعلن أحدث إحصائية لـ ضحايا فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 31554 إصابة فيما وصل عدد الوفيات إلى 149 حالة وفاة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبا عاجل.

وكانت السلطات الصحية الألمانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى  114 حالة، إضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى  27436 حالة بفيروس كورونا المستجد. 

ووافقت ألمانيا على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.

وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كوررونا حول العالم إلى ما يقرب من نصف مليون حالة، في أكثر من 170 دولة انتشر بها الوباء.

وبحسب الإحصائيات الدولية، فإن كورونا أودى بحياة نحو 4100 شخص حول العالم.

بينما ارتفع عدد الإصابات في  نحو 170 دولة إلى أكثر من 418 ألف حالة إصابة، في انتشار بشكل متسارع للفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة" "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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