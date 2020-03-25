صحة بيانات وأرقام شبكة الإنترنت.. النقض توضح هذه الحالة

اوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يتم الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت.
جاء في حيثيات الحكم أن المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة في الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على التدقيق والتحديث الدائم للمعلومات.