"سويفل" توفر رحلات مجانية على الطرق والمسارات الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية

أعلنت شركة ”سويفل" للنقل الجماعي التشاركي عن تقليص عدد رحلاتها اليومية، واقتصارها على المسارات الرئيسية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وكشفت أن جميع الرحلات المتوفرة ستكون مجانية، وذلك للمساهمة في تقليل التكدسات والتزاحم في وسائل المواصلات العامة سواء كانت مترو الأنفاق أو هيئة النقل العام، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.





وقال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي لشركة "سويفل" إن شركته قللت عدد الرحلات لحث المستخدمين للجلوس في المنزل ، لكنها في نفس الوقت حرصت على إبقاء الرحلات في المسارات الرئيسية والطرق التي يتواجد بها ويستخدمها عدد كبير من المستخدمين ممن تضطرهم ظروفهم للخروج والذهاب إلى العمل.





وأوضح "قنديل" أن الشركة تراعي الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في تأمين صحة الركاب والسائقين، لافتا إلى أنه سيتم تقليل عدد الركاب إلى النصف في كل سيارة، ليكون العدد ١٧ في باصات ٣٣ راكب و١٤ في باصات ٢٨ راكبا و ٨ في باصات ١٤ راكبا.





وأضاف أنه سيتم تعقيم كل السيارات بعد كل رحلة، فضلا عن الإبقاء على فتح النوافذ مفتوحة لضمان تهوية جيدة، موضحا أنه تم تدريب السائقين على إجراء نظافة للسيارات وحماية أنفسهم والركاب خلال كل رحلة، كما تم توزيع كمامات طبية عليهم لاستخدامها أثناء الرحلات.





وبيٌن "قنديل" أن استمرار الخدمة سيكون في المواعيد المتوافقة مع حظر التجوال التي تم فرضها من قبل الحكومة .



