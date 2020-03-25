شاهد.. محمد مجدي قفشة مع أطيب ناس في الدنيا





علق قفشة على الصورة قائلا: "يوم جميل مع أطيب ناس في الدنيا وأحلي كوباية شاي". ونالت الصورة اعجاب كثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:





"مش بقولك قلبك أبيض ♥️ ربنا يحبب فيك خلقه يا حبيبي.. احلى حاجه انك ماتنساش اصلك.. يبني انت احرف لاعب في مصر".





بدأت مسيرة محمد مجدى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وكان عمره حينها 15 عامًا و10 أشهر، حين لعب أمام الجونة، وفاز الفريق البترولي بهدف نظيف صنعه "قفشة" .





