أوكرانيا ترفض استلام جثث عسكرييها خلال تبادل الاسرى مع روسيا

رفضت السُلطات الأوكرانية اليوم "الأحد" استلام 1212 من جثث عسكريين أوكرانيين تنفيذا للاتفاق المُبرم في اسطنبول بتفعيل معاهدة الكل مقابل الكل حول تبادل الأسرى بين الطرفين خلال وقف مؤقت لاطلاق النار.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن أوكرانيا ترفض تفعيل اتفاق اسطنبول حول استلام أسراهم.

من جانبه حث رئيس وفد المفاوضات الروسية في اسطنبول فلاديمير ميدينسكي الجانب الأوكراني على استلام أسراهم.

وتتفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية بالوقت الحالي عقب تصعيد الهجمات العسكرية الأوكرانية عندما ضربت كييف القاذفات النووية الروسية تابلوف 95 ليرد الجانب الروسي باستخدام صواريخ متوسطة المدى في ضرب المطارات العسكرية الروسية،وتدمير 174 طائرة،وعقدت الضربة الأوكرانية جهود السلام الحالية التي تستضيفها اسطنبول.

واستبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي وتطالب الإدارة الروسية بإجراء انتخابات رئاسية أوكرانية قبل السعي في التوقيع على معاهدة سلام بالمستقبل.