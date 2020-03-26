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فن

بالجلباب.. أحمد خالد صالح ينشر صورة من كواليس الفتوة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:47 م
احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر أحمد خالد بالزى الصعيدى داخل كواليس مسلسل الفتوة، وعلق قائلًا: "اللهم ارفع عنا البلاء وابعد عنا الشقاء وقنا من كل وباء الشيخ مبروك مواليد 1984 مسلسل الفتوة رمضان 2020 ان شاء الله".

يذكر أن أحدث أعمال أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2"، إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، ومن إنتاج شركة "سينرجى".

فيلم الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

وشارك أحمد خالد خلال رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "أبو جبل" بطولة كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.


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