بالكمامة.. يسرا: استحملوا وخليكوا في البيت.. إحنا بنمر بأزمة

، على توجيه رسالة لجمهورها، من

نشرت

يسرا

، فيديو لها وهي ترتدي الكمامة عبر حسابها الرسمي على "

" وقالت: "معلش نستحمل خليكوا فـ البيت .. استمتعوا ببيتكم وعليتكم وبحياتكم مع اولادكم ومع حبايبكم .. استمتعوا بقعدتكم مع بعض .. قربوا لبعض اكتر .. وافرحوا بالنعم اللي انتوا فيها .. احنا بنمر بازمة والعالم كله بيمر بيها .. وان شاء الله ربنا هينجينا ويعدينا منها على خير .. قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا .. اعمل اللي عليك وسيب الباقي عليه".

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