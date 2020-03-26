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فن

بالكمامة.. يسرا: استحملوا وخليكوا في البيت.. إحنا بنمر بأزمة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:54 م
يسرا
يسرا
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آيه عاطف
حرصت الفنانة يسرا، على توجيه رسالة لجمهورها، من أجل تشجيعهم على البقاء في المنزل الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

نشرت يسرا، فيديو لها وهي ترتدي الكمامة عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" وقالت: "معلش نستحمل خليكوا فـ البيت .. استمتعوا ببيتكم وعليتكم وبحياتكم مع اولادكم ومع حبايبكم .. استمتعوا بقعدتكم مع بعض .. قربوا لبعض اكتر .. وافرحوا بالنعم اللي انتوا فيها .. احنا بنمر بازمة والعالم كله بيمر بيها .. وان شاء الله ربنا هينجينا ويعدينا منها على خير .. قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا .. اعمل اللي عليك وسيب الباقي عليه".

بينما علقت على الفيديو: "#خليك_في_البيت علشان أهلك وأحبابك وبلدك .. لازم نلتزم بتعليمات الدولة علشان الأزمة دي تعدي على خير إن شاء الله".  

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