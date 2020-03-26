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أخبار البلد

شاهد.. جولة وزير النقل في مركز التحكم لـ المترو ومحطة الشهداء

الخميس 26/مارس/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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أحمد أبوشوشة
زار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قبل بدء توقيت حظر التجوال، مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات.

واطمـأن الوزير على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات  وعلى تقديم التسهيلات للركاب ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني، وتابع مرور ٣ قطارات واطمأن على عدم وجود أي تزاحم.

والتقى الوزير بعدد من الركاب، وأشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدا انه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم، وتابع  عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو  على الأرصفة أو داخل القطارات.

وأشار الى ان هناك ٣٨ قطارا يعمل بالخط الأول  و٢٢ بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن ٤ دقائق وتم الدفع بـ ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة  التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.

بعدها توجه الوزير إلى محطة السكك الحديدية برمسيس، وتابع نزول الركاب من قطار ٩٦٦ دمياط القاهرة وتفقد أرصفة الوجهين القبلي والبحري.
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