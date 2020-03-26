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فن

شاهد.. رامى إمام يمارس رياضة الـ كيك بوكس

الخميس 26/مارس/2020 - 11:02 م
رامى امام
رامى امام
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محمد بدران
شارك المخرج رامى إمام مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يؤدي بعض التمارين الرياضية الشاقة.

وظهر رامى إمام في الفيديو، يتدرب على رياضة الـ كيك بوكس، ويبرز حماسه خلال التدريبات الرياضية، نالت إعجاب متابعيه.

وعلى صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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