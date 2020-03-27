بـ الشارلستون الأبيض.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية برفقة زوجها

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية كاجول.
وظهرت بها ريهام أيمن، ببنطالا أنيقا يتميز بتفصيلة الشارليستون الذى يبرز عن رشاقتها، ومرتدية معه تي شيرت نصف كم باللون الأسود، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأسود.
وأعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يتناسب مع إطلالتها.
كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ملامحها.
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In respection to this curfew... be creative and enjoy a picnic in the car ☕🍫🍪 what’s better than a spread of our favorite treats? There’s something about eating among nature with the one you treasure that can’t be beat 🤗 #picnicinthecar#break#quarantine#husband#wife#stayhome#staysafe بما إن الخروج ممنوع فقولت أعمل خروجتي في العربية. التغيير مطلوب برضه 😄