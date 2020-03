بـ الشارلستون الأبيض.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية برفقة زوجها

View this post on Instagram

In respection to this curfew... be creative and enjoy a picnic in the car ☕🍫🍪 what’s better than a spread of our favorite treats? There’s something about eating among nature with the one you treasure that can’t be beat 🤗 #picnicinthecar#break#quarantine#husband#wife#stayhome#staysafe بما إن الخروج ممنوع فقولت أعمل خروجتي في العربية. التغيير مطلوب برضه 😄