بـ الشارلستون الأبيض.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية برفقة زوجها





وظهرت بها ريهام أيمن ، ببنطالا أنيقا يتميز بتفصيلة الشارليستون الذى يبرز عن رشاقتها، ومرتدية معه تي شيرت نصف كم باللون الأسود، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأسود.





وأعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ملامحها.