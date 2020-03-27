محافظ الجيزة يوجه باستثناء سيارات نقل الأدوية والمواد الغذائية من الحظر

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وعدم إيقاف حركة السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين .





و اكد محافظ الجيزة علي ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الاحياء والمراكز والمدن بالإضافة الي العاملين فى قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.





وشدد راشد علي رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتأكيد علي عدم اقامة اي أسواق أسبوعية بنطاق كلا منهم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامه المواطنين وإزاله تلك الاسواق ومنع اقامتها .



