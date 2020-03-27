AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة يوجه باستثناء سيارات نقل الأدوية والمواد الغذائية من الحظر

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى
 وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وعدم إيقاف حركة  السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين  . 

و اكد محافظ الجيزة علي ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الاحياء والمراكز والمدن بالإضافة الي العاملين فى قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.

وشدد راشد علي رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتأكيد علي عدم اقامة اي أسواق أسبوعية بنطاق كلا منهم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامه المواطنين وإزاله تلك الاسواق ومنع اقامتها . 

كما وجه المحافظ بأستمرار اعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الاخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصه فيما يخص نظافة الشوارع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة مليار جنيه.. الجيزة تنفذ أكبر خطة لرصف الطرق والمحاور 2020

إجراء احترازي.. محافظ الجيزة: إغلاق الأسواق الأسبوعية لمواجهة كورونا

في أول ساعتين من تطبيق القرار.. الجيزة تصادر 1000 شيشة من الكافتيريات والمقاهي

شعراوي: استثناء شركات النظافة وعمال الرصف من قرار حظر التجوال

اجتماع بـ الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء: بعض المحافظين أغلقوا المصانع المنتجة للمواد الغذائية.. يجب استمرار الصناعة والمستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين وعدم التسبب في إعاقتها

التنمية المحلية لـ "صدى البلد": السماح لبعض العاملين بالإدارات وشركات النظافة ومتعهدى القمامة ليتم استثناؤهم من الحظر

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. لماذا لا يجب صيام شهر شعبان في فترة انتشار كورونا؟

بعد وفيات الشباب وتعافي كبار السن.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

هل يقترب قرار فرض الحظر الكلي من المواطنين ؟ الحكومة ترد

عدلي القيعي يكشف الفوارق بين الخطيب وحسن حمدي وصالح سليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطيور تزين مسجد أبو الحجاج بالأقصر وقت صلاة الجمعة.. شاهد

غريبة لكن على الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات باسكال مشعلانى فى عيد ميلادها

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة