20 مليون جنيه.. مكالمة الخطيب تبقي أحمد فتحي فى أحضان الأهلي

أجري محمود الخطيب "بيبو" رئيس النادي الأهلي مكالمة هاتفية مع أحمد فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم لحسم التجديد العقد لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن مكالمة الخطيب لـ أحمد فتحي حسمت أمر التجديد وسيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن التجديد.

وأضاف المصدر أن التعاقد مع أحمد فتحي لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه بجانب بعض عقود الإعلانات.

وبالنسبة لتهرب أحمد فتحي الظاهير الأيمن من جلسات تجديد تعاقده كشف المصدر انه كان متواجد خارج القاهرة برفقة أسرته وتحديدًا في العين السخنة بسبب حصول الفريق علي أجازة.





في المرة الأولي..أ خبر اللاعب لجنة التخطيط بغيابه لتواجده خارج القاهرة ، وفي الثانية ..النادي هو من تواصل مع فتحي واخطره بغلق المقرات الثلاث ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.