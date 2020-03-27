AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

20 مليون جنيه.. مكالمة الخطيب تبقي أحمد فتحي فى أحضان الأهلي

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:17 م
احمد فتحى
احمد فتحى
Advertisements
عبدالله هشام

أجري محمود الخطيب "بيبو" رئيس النادي الأهلي مكالمة هاتفية مع أحمد فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم لحسم التجديد العقد لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن مكالمة الخطيب لـ أحمد فتحي حسمت أمر التجديد وسيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن التجديد.

وأضاف المصدر أن التعاقد مع أحمد فتحي لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه بجانب بعض عقود الإعلانات. 

وبالنسبة لتهرب أحمد فتحي الظاهير الأيمن من جلسات تجديد تعاقده كشف المصدر انه كان متواجد خارج القاهرة برفقة أسرته وتحديدًا في العين السخنة بسبب حصول الفريق علي أجازة.


في المرة الأولي..أ خبر اللاعب لجنة التخطيط بغيابه لتواجده خارج القاهرة ، وفي الثانية ..النادي هو من تواصل مع فتحي واخطره بغلق المقرات الثلاث ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل

كواليس عرض انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز بـ٢٠ مليون جنيه في الموسم

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

الأهلي يعرض على أحمد فتحي ووليد سليمان التجديد موسما مقابل مبلغ ضخم .. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتعاقد وليد سليمان الجديد مع الأهلي

غدًا..الأهلي يعلن تجديد تعاقد حسام عاشور موسمًا

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ رئيس وزراء بريطانيا بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

بعد وفيات الشباب وتعافي كبار السن.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا

احذر.. فعل خاطئ عند غسل الملابس ينشر فيروس كورونا

غريبة لكن على الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات باسكال مشعلانى فى عيد ميلادها

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطيور تزين مسجد أبو الحجاج بالأقصر وقت صلاة الجمعة.. شاهد

غريبة لكن على الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات باسكال مشعلانى فى عيد ميلادها

هل هناك علاقة بين الرجيم والإصابة بـ كورونا.. اعرفي الحقيقة