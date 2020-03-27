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ديني

خطيب المسجد الحرام يكشف عن دعاء نبوى للحفظ من 5 مصائب دنيوية

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:51 م
سلوا الله العفو والعافية..
سلوا الله العفو والعافية.. أوصى النبي بها للحفظ من 5 مصائب
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، وتبدل الأحوال وتقلب الليالي والأيام؛ فيها العبر لمن اعتبر. 

وأوضح «الجهني» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الدنيا كذلك فيها الفرح والسرور، وفيها الحزن والسرور، وفيها العسر واليسر، وفيها الصحة والمرض، والعافية أن يسلمك الله في كل أحوالها، مستشهدًا بما روى ابن حبان في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر، ثم بكى.

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وتابع:  فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكي، فقال: «سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحدًا لم يُعطَ بعد اليقين خيرًا من العافية».

وأضاف أنه ليس هناك نعمة بعد شهادة التوحيد والإيمان بالله مثل نعمة العافية، وهي السلامة في الدين من الفتنة، وفي البدن من سيئ الأسقام وشدة المحنة؛ فهي من الألفاظ العامة المتناولة الدفع جميع المكروهات، وهي بذلك أجلّ نِعَم الله على عبده، فيتعين مراعاتها وحفظها.
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