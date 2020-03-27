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رياضة

الاتحاد الآسيوي يستعين بالقحطاني لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيديو لبعض من نجوم الكرة الآسيوية للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي انتشر بشكل كبير بالدول الآسيوية خلال الفترة القليلة الماضية. 

واستعان الاتحاد الآسيوي بنجم المنتخب السعودي ونادي الهلال ياسر القحطاني بالفيديو وعدد من اللاعبين الحاليين و السابقين بالقارة الآسيوية . 

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