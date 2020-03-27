الاتحاد الآسيوي يستعين بالقحطاني لمواجهة كورونا





واستعان الاتحاد الآسيوي بنجم المنتخب السعودي ونادي الهلال ياسر القحطاني بالفيديو وعدد من اللاعبين الحاليين و السابقين بالقارة الآسيوية .









يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تعليق مسابقاته القارية المتمثلة بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لأجل غير مسمى حتى يتم السيطرة على وباء كورونا المنتشر .

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيديو لبعض من نجوم الكرة الآسيوية للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي انتشر بشكل كبير بالدول الآسيوية خلال الفترة القليلة الماضية.🔗 🔨