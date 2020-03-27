الاتحاد الآسيوي يستعين بالقحطاني لمواجهة كورونا

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيديو لبعض من نجوم الكرة الآسيوية للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي انتشر بشكل كبير بالدول الآسيوية خلال الفترة القليلة الماضية.
واستعان الاتحاد الآسيوي بنجم المنتخب السعودي ونادي الهلال ياسر القحطاني بالفيديو وعدد من اللاعبين الحاليين و السابقين بالقارة الآسيوية .
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— AFC (@theafcdotcom) March 27, 2020
🌏 ⚽ @Y20 and some of the Asian game's biggest stars advise you how to #BreakTheChain and tackle #COVID19#StayAtHome pic.twitter.com/HDAlZawtb6
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تعليق مسابقاته القارية المتمثلة بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لأجل غير مسمى حتى يتم السيطرة على وباء كورونا المنتشر .