هل مياه الشواطئ تنقل عدوى فيروس كورونا؟

قال الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي بجنوب سيناء إن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق مياه الشواطئ حيث إنها مياه مالحة مشيرا إلى أن الخوف من زحام المواطنين على الشواطئ من الزحام لذلك الافضل البقاء في المنازل .
وأوضح حسانين أن كذلك لا ينتقل فيروس كورونا عبر حمامات السباحة حيث إن مياه حمامات السباحة يوضع بها مادة الكلور ومنظفات أخرى .
وأضاف حسانين إنه تشهد محافظة إجراءات وقائية احترازية كبيرة .
وكانت أثارت صور المواطنين على شواطئ الإسكندرية والسخنة الرأي العام خوفا من انتقال العدوي للمواطنين .
وأصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرار بغلق الشواطئ العامة في جميع الشواطئ العامة علي مستوي المحافظة
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