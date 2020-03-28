AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن مصطفى: الرياضة ليست بلطجة.. ولا يوجد دوري في العالم بدون جماهير

السبت 28/مارس/2020 - 08:00 ص
حسن مصطفى
حسن مصطفى
Advertisements
محمد رشاد
أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن الرياضة أساسها السلوك والانضباط واحترام الغير , ويجب أن تكون القيادات على مستوى المسئولية , كل في موقعه.
 
وقال مصطفى فى لقائه مع سيف زاهر ببرنامج الملعب على فضائية أون تايم سبورتس :" الناس دلوقتى فاهمة إن الرياضة بلطجة".

وأشار إلى  أن مشكلة الرياضة فى مصر حاليًا من الدخلاء الغير فاهمين المفهوم الحقيقى للرياضة , والتى يجب أن تربى فيها الأجيال على الروح الرياضية, قائلًا :" أنا خايف على الرياضة مما يحدث الآن".

مطالبًا بعودة الجمهور للملاعب , قائلًا :" مفيش دوري فى العالم بتلعب من غير جماهير , باستثناء هذه الأيام للظروف التى يمر بها العالم".. قائلًا :يجب أن يعرف كل واحد دوره ويطبق القانون بحسم..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-1-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

المتحدة تعلن انطلاق قنوات اون تايم سبورتس الاثنين

تفاصيل إطلاق "المتحدة" لقنوات on Time sports والخريطة البرامجية

افتتاح المؤتمر العربي للرياضة بالتعاون بين اللجنة الأولمبية والمنظمة العربية

الدخلاء حولوها إلى شيء آخر.. رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يتحدث عن أزمات الرياضة المصرية.. صور

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين

وفاة أصغر حالة في أوروبا بفيروس كورونا.. لم تعان من أي مرض

قائمة أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

أمل جديد.. حقيقة علاج كورونا بتطعيم الدرن

تقارير مغربية: عرض إماراتي لوليد أزارو والأهلي يتمسك باللاعب

السعودية.. شاب ينقل لوالديه كورونا بعد خرقه حظر التجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري عيون يكشف: العدسات اللاصقة تصيبك بفيروس كورونا

بعد اسم كورونا.. أغرب أسماء الكوارث أطلقها الآباء على مواليدهم

الثوم والترمس والخضراوات.. 8 أطعمة لمرضى السكر للتصدى لفيروس كورونا