حسن مصطفى: الرياضة ليست بلطجة.. ولا يوجد دوري في العالم بدون جماهير

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن الرياضة أساسها السلوك والانضباط واحترام الغير , ويجب أن تكون القيادات على مستوى المسئولية , كل في موقعه.

وقال مصطفى فى لقائه مع سيف زاهر ببرنامج الملعب على فضائية أون تايم سبورتس :" الناس دلوقتى فاهمة إن الرياضة بلطجة".





وأشار إلى أن مشكلة الرياضة فى مصر حاليًا من الدخلاء الغير فاهمين المفهوم الحقيقى للرياضة , والتى يجب أن تربى فيها الأجيال على الروح الرياضية, قائلًا :" أنا خايف على الرياضة مما يحدث الآن".





مطالبًا بعودة الجمهور للملاعب , قائلًا :" مفيش دوري فى العالم بتلعب من غير جماهير , باستثناء هذه الأيام للظروف التى يمر بها العالم".. قائلًا :يجب أن يعرف كل واحد دوره ويطبق القانون بحسم..