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لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

السبت 28/مارس/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
  • استعدادا لصرف المنحة الاستثنائية
  • وزير القوى العاملة: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن
  • تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة
  • القوى العاملة توضح طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

وأكد  الوزير أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم، باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg.

وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم  تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، والتي وصلت حتى الآن ما يقرب من 139 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكوى في بعض المصانع، والمصابون بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة التسجيل عبر الموقع مباشرة.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.

وأوضح الوزير كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

·      الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

·      اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

·      اختيار اضغط هنا للتسجيل.

·      املأ بيانات الاستمارة.

·      اضغط على إرسال.

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