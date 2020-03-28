شاهد نرمين الفقي في أحدث ظهور





كتبت معلقة علي الصورة: "تحية من كل قلبي لجيش بلدي العظيم ولكل القطاع الطبي له كل التقدير والاحترام ولكل موطن احترم القوانين المفروضة لمواجهة هذا الفيروس المدمر وربنا يسترها علينا كلنا وعلي كل الشعوب العربية والدولية".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، الذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات للصور "إنستجرام".