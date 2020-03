شاهد نرمين الفقي في أحدث ظهور

View this post on Instagram

#تحيه من كل قلبي👍آل جيش بلدي العظيم#ولكل القطاع الطبي له كل التقدير والاحترام ولكل مواطن احترم القوانين المفروضه لمواجهه هذا الفيروس المدمر#ربنا يسترها علينا كلنا وعلي كل الشعوب# ألعربيه والدولية #🙏🙏🙏🙏🙏🙏