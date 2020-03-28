فترة الذروة.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يوجه نصيحة مهمة للمواطنين للقضاء على كورونا.. فيديو

ناشد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المواطنين بالبقاء في المنازل للقضاء على فيروس كورونا.





وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر اتخذت إجراءات احترازية مبكرة للحد من انتشار فيروس كورونا ، والأماكن المفتوحة لا تمنع انتشار الفيروس

وتابع:" نتابع تطورات فيروس كورونا في مصر على مدار الساعة ونتمنى ان نعبر المرحلة الحرجة في أمان".





وأكمل عوض تاج الدين:" الفيروس يتصاعد إلى ان يصل إلى الذروة ويثبت ثم تنخفض أعداد الإصابة ".



