كاميرا على مسئوليتى فى جولة على الطريق الدائري لمتابعة تطبيق حظر التجول.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، بـ كاميرا برنامج " على مسئوليتي " في شوارع القاهرة والطريق الدائري لمتابعة إجراءات تنفيذ قرار حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الـ 100 مليون مصري متواجدين داخل منازلهم تنفيذا لـ قرار حظر التجوال ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة تشن حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".



