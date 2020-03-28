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توك شو

كاميرا على مسئوليتى فى جولة على الطريق الدائري لمتابعة تطبيق حظر التجول.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 10:05 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
 استعرض الإعلامي أحمد موسى، بـ كاميرا برنامج " على مسئوليتي "  في شوارع القاهرة والطريق الدائري  لمتابعة إجراءات  تنفيذ قرار حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الـ 100 مليون مصري متواجدين داخل منازلهم  تنفيذا لـ قرار حظر التجوال ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة  تشن حربا ضد فيروس كورونا  مثل العالم كله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض  المواجه فيروس كورونا والأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا  وهم خط المواجهة الاول".
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