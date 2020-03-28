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حوادث

مصرع شاب غرقا بمياه الرياح التوفيقي في الدقهلية

السبت 28/مارس/2020 - 10:38 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي شاب مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أثناء الاستحمام باحد مراكز الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة ،يفيد بورود إشارة بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقى.

انتقلت قوات الانقاذ النهري وضباط المباحث ، الي مكان الحادث وتم انتشال الجثمان عن طريق الانقاذ النهري وتبين ان الجثة لشاب يدعي "مجدي ح د" 18 عاما ومقيم بقرية ميت ناجي مركز ميت غمر، وانه غرق بعدما نزل للمياه للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق.
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