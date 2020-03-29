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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

الأحد 29/مارس/2020 - 07:01 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام

استقرت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو706جنيهًا بعد أن كان يسجل  703 جنيهًا، ،  لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

 

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم،الأحد 706 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

 

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 802 جنيها إلى 807 جنيها  .

 

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 735 جنيها إلى 740 جنيها

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين 602جنيها إلى 605 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 468 جنيها إلى471جنيها .

 

 تتراوح سعر الجنيه الذهب5616جنيها إلى5648، يزن 8 جرامات

.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

 

 

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