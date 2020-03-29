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فن

بالكمامة.. حمادة هلال يوجه رسالة هامة لجمهوره بسبب فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:23 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
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محمد نحلة

شارك الفنان حمادة هلال فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشر هلال صورة له عبر "تويتر" مرتديا الكمامة وعلق: "ياريت يا جماعة نغسل ايدينا كويس ونلبس الكمامة عشان منتعديش من الكورونا ويجيلنا COVID-19 ربنا يسترها علينا وعليكوا".


نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع توتير، صورة أوضح من خلالها نتائج أحد التطبيقات، المتخصصة في الكشف عن الأصول العرقية، من خلال تحليل شكل ملامح الوجه.


ظهر في الصورة أنه من أصول صينية بنسبة 60 %، فيما توزعت باقي النسبة بين كل من مصر والإمارات وكوريا.


علق على هذه الصورة : "بالله عليك كيف عرفت إني 滨田希拉尔"
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