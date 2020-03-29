سهلة جدا .. رسالة جديدة من وزير التعليم لطمأنة الطلاب والأهالي بشأن المشروعات البحثية









قال وزير التربية والتعليم : البحث الذي سيتم طلبه من الطالب سيكون عبارة عن شئ اسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي.









وأضاف وزير التربية والتعليم ، البحث سيكون عبارة عن سؤال نطرحه على الطالب ، وسيقتضي هذا السؤال أن يقوم الطالب بقليل من البحث في المكتبة الرقمية الجديدة التي تم اعدادها لطلاب المدارس لكي تساعدهم على التعلم عن بعد تعليما حقيقيا.









وأخيرًا ختم وزير التربية والتعليم تصريحاته بهذا الشأن قائلا : اطمئنوا فالبحث سيكون بكل الصور ألطف كثيرًا من الامتحانات التقليدية التي تقوم على الحفظ والتلقين .







وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" 9 معلومات رسمية عن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام:

* سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام وشرح كيفية تصحيحه يوم 2 أبريل 2020.

* بعد ذلك في يوم 5 أبريل 2020 سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة.

* طبيعة وضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني.

* الإطار العام للمشروع البحثى سيشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه.

* سيقوم مديرو عموم تنمية المواد الدراسية الأساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا، وذلك بجميع الصفوف.



* وسيقوم موجه أول المادة بتصميم تلك المشاريع ورفعها على المنصة الإلكترونية لإدارته التعليمية.

* سيتولى موجهو أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الإلكترونية، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الإلكترونية المشترك بها الطالب.



* الهدف من تولي الموجهين بالإدارات التعليمية مسئولية موضوعات البحث فى كل مدرسة، هو منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.

* إذا ضبطت الوزارة حالة غش أو تطابق في المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، سوف يؤدي ذلك إلى رسوب أصحاب المشروعات البحثية المتطابقة وسيدخلون "دور ثان".

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنينة لجميع اولياء الامور والطلاب القلقين من صعوبة فكرة المشروعات البحثية التي تقرر أن تكون هذا العام بديلة عن الامتحانات التقليدية لجميع الصفوف الدراسية ماعدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية هذا العام بسبب ظروف تعليق الدراسة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.