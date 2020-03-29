AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

سهلة جدا .. رسالة جديدة من وزير التعليم لطمأنة الطلاب والأهالي بشأن المشروعات البحثية

الأحد 29/مارس/2020 - 01:18 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنينة لجميع اولياء الامور والطلاب القلقين من صعوبة فكرة المشروعات البحثية التي تقرر أن تكون هذا العام بديلة عن الامتحانات التقليدية لجميع الصفوف الدراسية ماعدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية هذا العام بسبب ظروف تعليق الدراسة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.


قال وزير التربية والتعليم : البحث الذي سيتم طلبه من الطالب سيكون عبارة عن شئ اسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي.


وأضاف وزير التربية والتعليم ، البحث سيكون عبارة عن سؤال نطرحه على الطالب ، وسيقتضي هذا السؤال أن يقوم الطالب بقليل من البحث في المكتبة الرقمية الجديدة التي تم اعدادها لطلاب المدارس لكي تساعدهم على التعلم عن بعد تعليما حقيقيا.


وأخيرًا ختم وزير التربية والتعليم تصريحاته بهذا الشأن قائلا : اطمئنوا فالبحث سيكون بكل الصور ألطف كثيرًا من الامتحانات التقليدية التي تقوم على الحفظ والتلقين .


وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" 9 معلومات رسمية عن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام:

*  سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام وشرح كيفية تصحيحه يوم 2 أبريل 2020.

* بعد ذلك في يوم 5 أبريل 2020 سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة.

* طبيعة وضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني.

* الإطار العام للمشروع البحثى سيشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه.

* سيقوم مديرو عموم تنمية المواد الدراسية الأساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا، وذلك بجميع الصفوف.

* وسيقوم موجه أول المادة بتصميم تلك المشاريع ورفعها على المنصة الإلكترونية لإدارته التعليمية.

* سيتولى موجهو أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الإلكترونية، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الإلكترونية المشترك بها الطالب.

* الهدف من تولي الموجهين بالإدارات التعليمية مسئولية موضوعات البحث فى كل مدرسة، هو منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.

* إذا ضبطت الوزارة حالة غش أو تطابق في المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، سوف يؤدي ذلك إلى رسوب أصحاب المشروعات البحثية المتطابقة وسيدخلون "دور ثان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يشرح نظام المشروعات المقرر تطبيقه على طلاب النقل بعد إلغاء الامتحانات

وزير التعليم يعلن انتهاء عصر الامتحانات التقليدية لطلاب النقل ابتداء من سبتمبر 2020.. ويقرر تطبيق المشروعات البحثية في تقييم الطلاب.. ويوضح تفاصيله وكيفية النجاح فيه

تفاصيل جديدة .. التعليم تشرح قراراتها الأخيرة في خطاب عاجل لجميع المديريات

ما مصير طالب لم يقدم مشروعه البحثي حتى منتصف مايو.. التعليم ترد

التعليم تنفي إلغاء أي وحدات من مناهج الترم الثاني .. وتؤكد : امتحانات الاعدادية في موعدها .. وقرار جديد بشأن المواد الغير مضافة للمجموع

وزير التعليم: كل التفاصيل المتداولة عن المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب غلط

ترشيحاتنا

الاتصالات تزف بشرى لـ وزارة الصحة والقطاعات الطبية.. فيديو

أخبار الأهلي.. صدمة جديدة لـ حسام عاشور.. والأحمر يوافق على طلب علي معلول

البحرين: على سلطات قطر عدم التدخل في خطة إجلاء مواطنينا من إيران

هل انخفضت سرعة الانترنت في مصر مؤخرا.. وزير الاتصالات يرد.. فيديو

خيره على الجميع.. نجم الاهلي السابق يرد على عماد متعب وحسام غالي بقوة

رغم وعد مرتضى منصور.. مصطفى يونس يوضح سر فشله في العمل بقناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد