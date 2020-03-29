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القوى العاملة تزف بشرى للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 02:38 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
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حمزة شعيب

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إنه منذ ظهر الخميس الماضى، حتى الآن تم تسجيل ما يزيد عن 750 ألف عامل ضمن العمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكترونى للوزارة، وسيتم ارسال بياناتهم للأجهزة المعنية لتدقيق هذه البيانات، ثم عرضها على لجنة تم تشكيلها من قبل الوزراء لوضع آليات الرعاية لهذه الفئة من العمالة.


وأشار وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، إلى أن هناك تعاونا كبيرا من الجمعيات ومؤسسات المجتمعى المدنى لدعم ورعاية أسر العمالة غير المنظمة، موضحًا أن إحدى الجمعيات طلبت رعاية 100 ألف أسرة.


وأضاف وزير القوى العاملة: "مؤسسات المجتمع المدنى طلبت مخاطبتها بعدد من الحالات، وارسلنا لهم بالفعل".


وكشف محمد سعفان، عن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه يوجد 27 مديرية على مستوى المحافظات لرعاية العمالة غير المنتظمة.


وأوضح وزير القوي العاملة أن 120 ألف عامل مسجل، تشملهم الرعاية، ويتم صرف  4 منح لهم خلال العام، ولكن مع تفاقم أزمة "كورونا" تم الإعلان عن منحة استثنائية للعمال باليومية، والوزارة ستنظر لكل طبقات العمالة غير المنظمة.


وواصل: "فتحنا باب التسجيل في قاعدة البيانات للعمالة غير المنظمة، ولكن كان هناك مشكلة على الموقع يوم الأربعاء الماضى، حيث كان هناك هاكرز غرضه تعطيل التسجيل، لكن بفضل جهود مركز المعلومات والاتصالات تم إصلاح وإعادة تشغيل الموقع".

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