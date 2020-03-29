كورونا يضرب جيش كوريا الجنوبية.. وإصابة عسكريين بعد الشفاء

ضرب فيروس كورونا المستجد الجيش الكوري الجنوبي، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب".





أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إصابة اثنين من العسكريين بعد تشخيص شفائهما من فيروس كورونا.





وأفادت الوزارة بأن ضابطا بالجيش في يونجين على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي سيول ومتعاقد في سلاح الجو في مدينة دايجو بجنوب شرق الصين ثبتت اصابته اثناء وجوده في الحجر الصحي الوقائي بعد مغادرته المستشفى.





وبحسب ما ورد فقد تعافى الاثنان كليًا من الفيروس في 20 مارس، وهما في الحجر الصحي مرة أخرى في أحد المستشفيات منذ يوم الجمعة ، حسبما ذكرت الوكالة.





كإجراء وقائي، يتم عزل حوالي 1،920 من أفراد الخدمة في قواعدهم. من بينهم ، أظهر حوالي 180 شخصًا أعراضًا أو كان لديهم اتصال مباشر بالمرضى المصابين. وزار الباقون مؤخرا مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد ، ومقاطعة شمال جيونج سانج المحيطة أو دول أجنبية مصابة بالفيروس.





وسجلت كوريا الجنوبية 105 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9583.



