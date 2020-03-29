لماذا تستغيث أمريكا بالأطباء المصريين بعد أزمة كورونا؟.. تفاصيل

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر سجلت أعلى نسب الشفاء فى عدد المصابين بفيروس كورونا، وذلك وفقأ لإحصائيات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.









وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، اليوم الأحد، أن أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا هى أمريكا حيث سجلت 123 ألف إصابة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الحالى تفتح كافة أبواب سفارتها أمام الأطباء المصريين وغيرهم من الجنسيات دون شروط لإنقاذها من تفشى وباء كورونا.





وأكد الدكتور مجدي بدران، أن الشعب المصرى لديه وعى مبكر، رغم أن أمريكا مؤمنة بريا ، وبحريا، وجويا، لافتا إلى أن مصر وضعت خطة استباقية بناء على الخبرات السابقة من وزارة الصحة تحمى البلاد وبشهادة الولايات المتحدة الأمريكية سجلت مصر أرقام قياسية بنسب الشفاء المرتفعة من منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن هناك أعدادا من المصريين المصابين انتقلت لهم العدوى من الأجانب المخالطين، مؤكدا أن الطبيب المصرى أكثر كفاءة من أمثاله فى أوروبا والغرب.









يذكر أن وزارة الصحة كشفت أمس السبت، أن الحالات اليومية التي يتم اكتشافها 70% منهم من المخالطين للحالات الإيجابية، وتتوقع أن الأسر التي قامت بعزلها سيظهر بين أفرادها حالات إيجابية بعد 14 يوما.