مشاهير من بلدنا.. عثمان أحمد عثمان سيناوي أبهر العرب وافريقيا



كانت نشأته في بيت جده الذي اشترك فى أعمال توسعة قناه السويس، وهنا بدا كفاحه الذى انتهى إلى تأسيس أكبر شركة مقاولات فى الشرق الأوسط من أشهر أعمالها تشييد استاد القاهرة والسد العالى.



دخل عثمان احمد عثمان كلية الهندسة ، ولم يكن معه قيمة مصاريف الكلية ( 40 جنيه ) وقتها، ووفرت له اخته 120 قرش ليدفع اشتراك الترماي لمدة 3 شهور، ولكنه راح اشتري عجلة مستعملة ب 60 قرش استعملها طوال ال 5 سنوات الكلية وعند التخرج اهداها للفراش.



وأصبح عثمان احمد عثمان يمتلك أكبر شركة مقاولات في العالم العربي وافريقيا وخامس أكبر شركة في العالم وشركته مصنفة دوليا.



في عام 1964 تم تأميم الشركة، وتم تغيير اسمها من “الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية” إلى “المقاولون العرب [عثمان أحمد عثمان] وشركاه” واحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس إدارتها، واصبح لشركة المقاولين العرب في عهده ، عدة فروع في أكثر من 24 دولة في العالم.



عين عثمان أحمد عثمان وزيرا مرتين في عهد الرئيس الأسبق محمد انور السادات، مرة وزير التعمير وآخرى وزيرا للاسكان، ونجح في بناء اكثر من 150 شركة خلال فتراته في الوزارة ، كما تولي منصب نقيب المهندسين، و حولها من مؤسسة تعتمد على دعم الدولة الي مؤسسة ربحية أنشأت عدة مشاريع كبيرة.



وانشات شركة المقاولين العرب، مشروع السد العالي بعطاء قيمته 15 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة عطاء الشركات المنافسة نحو 27 مليون جنيه.



واستشهد من عمال الشركة نحو 500 عامل في حرب الاستنزاف، اثناء قيامهم بانشاء قواعد الصواريخ علي طول خط الجبهة، حيث كانت تسقط عليهم القنابل وهم يعملون في بناء بعض القواعد اللي تهدمت 5 مرات من القنابل.



وأصبح عثمان أحمد عثمان رئيسا للنادي الإسماعيلي في عام 1965 وحصل معه علي بطولة الدوري 67 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري سنة 70 وجمع من خلال مباريات ودية دخلا لصالح الإنتاج الحربي.



ويعتبر المهندس عثمان أحمد عثمان (6 إبريل 1917 - 1 مايو 1999)، واحدًا من أهم وأشهر مهندسي العرب وأثريائهم.



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واستشهد من عمال الشركة نحو 500 عامل في حرب الاستنزاف، اثناء قيامهم بانشاء قواعد الصواريخ علي طول خط الجبهة، حيث كانت تسقط عليهم القنابل وهم يعملون في بناء بعض القواعد اللي تهدمت 5 مرات من القنابل.وأصبح عثمان أحمد عثمان رئيسا للنادي الإسماعيلي في عام 1965 وحصل معه علي بطولة الدوري 67 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري سنة 70 وجمع من خلال مباريات ودية دخلا لصالح الإنتاج الحربي.ويعتبر المهندس عثمان أحمد عثمان (6 إبريل 1917 - 1 مايو 1999)، واحدًا من أهم وأشهر مهندسي العرب وأثريائهم.اقراء ايضا..

في قلب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ولد المهندس عثمان احمد عثمان فى ١٩١٧، وانتقل فى أوائل العشرينيات مع جده لأمه الشيخ عيد الزملوط من العريش إلى الاسماعليه بعد خروج جده من المعتقلات الإنجليزية لمساندته الجيش العثماني فى الحرب العالمية الأولى.