AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: قرارات البنك المركزي تستهدف تحقيق التوازن في التعاملات الاقتصادية

الأحد 29/مارس/2020 - 03:21 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
ولاء عبدالكريم
أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بقرارات البنك المركزي الأخيرة، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات بشكل مؤقت. 

وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم، الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

كما وافق البنك المركزي المصري على تحمل تكاليف السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ملايين مواطن ممن يحملون بطاقات صرف معاشات غير صادرة من البنوك، وذلك نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي ولمدة 6 أشهر.

وقال الشرقاوي إن الهدف من تنفيذ القرار الذي أصدره البنك المركزي اليوم بشكل مؤقت، هو منح الفرصة لاستكمال البنية التحتية والتجهيزات للوصول لمنظومة الشمول المالي والتحول الرقمي البنكي الكاملة حتى لا يحدث إرباك في الشارع الاقتصادي والمعاملات الاقتصادية المصرية. 

وأضاف أن القرار يجب أن يكون مؤقتا لعدة أيام، فالبنك المركزي يتابع ما يحدث من تداعيات أزمة كورونا العالمية، ويتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لضبط السياسات النقدية والتعاملات المصرفية. 

وأوضح الشرقاوي أن قرار المركزي يؤكد أنه يضع أولوية لحماية أرواح المصريين المقبلين في هذه الفترة على صرف مستحقاتهم المالية من المعاشات، لأنه يوفر سيولة ويحد من التزاحم. 

وناشد مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات والمجتمع المدني، الوقوف خلف قرارات المركزي لعبور الأزمة الحالية بأقل حجم من الخسائر. 

وشدد الشرقاوي على ضرورة الوضع في الاعتبار أننا مقبلون على فترة تستلزم التعامل البنكي الإلكتروني لما له من مزايا متعددة، منها دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، وسهولة التعامل مع المصارف البنكية عن بعد، وتوفير الوقت والجهد، وكذلك حزم جديدة المتعاملين. 

وطالب مجتمع الأعمال بضرورة التحول والتوجه للمعاملات البنكية المصرفية في جميع الأعمال وصرف المستحقات عبر البنوك لمساعدة الدولة والبنك المركزي في استكمال العمليات الرقمية والشمول المالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب كورونا على الاقتصاد.. النواب يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 3%

بعد تخفيض سعر الفائدة 3%.. اقتصادية البرلمان تشيد بالقرار.. وتؤكد: يحدث رواج اقتصادي.. و3 عوائد مهمة وراءه

يدعم الإنتاج المحلى وينشط الاقتصاد.. فوائد مذهلة لقرار تخفيض سعر الفائدة فى مصر

قرارات استثنائية.. كيف حصن البنك المركزي اقتصاد مصر ضد كورونا؟

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يشكر الدولة لدعمها قطاعي الزراعة والتصدير

تعرف على أسباب البنك المركزى لوضع حد يومى للسحب والإيداع

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 29-3-2020

أخبار الرياضة.. إكرامي يوقع رسميا لـ بيراميدز.. الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك.. الحرب تشتعل بين كهربا والقلعة البيضاء

بملابس سوداء .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من البنك المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع

بعد تصريحه بـ عندي كلام كتير.. عضو مجلس الأهلي يرد على مؤمن زكريا

بعد استبعاد الأجزاء المحذوفة.. تعرف على الدروس المقررة في علم النفس والرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

احذر منه .. القلق المفرط يعرضك للإصابة بفيروس كورونا