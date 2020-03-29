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رشا مجدي: الحكومة اليمنية تصف إعلان الحوثيين صفقة تبادل أسرى سعوديين بالـ"متاجرة"

الأحد 29/مارس/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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أكدت الاعلامية رشا مجدى أن الحكومة اليمنية، وصفت إعلان زعيم جماعة "الحوثيين" المتمردة، عبدالملك الحوثي عن عرض لتبادل أسرى سعوديين بمعتقلين من حركة حماس في السعودية بالمتاجرة.

وأضافت رشا مجدى خلال فقرة الصحافة العربية والدولية ببرنامج " صباح البلد" الذي يذاع على قناة" صدى البلد"، ان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن "إعلان زعيم المليشيا الحوثية عن صفقة لتبادل الاسرى متاجرة ومزايدة رخيصة تدحضها ممارسات مليشياته على الارض".

واوضحت أن وزير الإعلام اليمني أكد أن عرض الحوثي عبدالملك تبادل أسرى متاجرة ومزايدة رخيصة تدحضها ممارسات مليشياته على الأرض من قتل لآلاف اليمنيين واختطاف وتعذيب لعشرات الآلاف وتدمير للمنازل والمساجد وإغلاق جمعية الاقصى ونهب أرصدتها والاستمرار في اختطاف صحفيين وإعلاميين وناشطين ذنبهم وسلاحهم الوحيد القلم".

يشار إلى أن برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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