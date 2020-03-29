الترجي التونسي يقطع الطريق على الزمالك لضم الموهبة الجزائرية بن عيادة

بدأ نادي الترجي التونسي فى أخذ خطوات رسمية للتعاقد مع الدولى الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية جزائرية، أن نادي الترجي التونس يوضع الدولي الجزائري حسين بن عيادة على رأس أولوياته للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .



وقال التقارير الصحفية إن إدارة الترجي ستتواصل قريبًا مع اللاعب من أجل إقناعه بالتوقيع لفريق "باب سويقة وسينافس العديد من الفرق الراغبة في ضم بن عيادة سواء كانت من الجزائر أو الخارج.





يذكر أن الزمالك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع حسين بن عيادة بعد تألقه اللافت فى الدوري الجزائرى خلال الموسم الكروى الجارى ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه .



