أماني سمير تكتب: قل ميريل ستريب.. واصمت بعدها









مقدمة لابد منها .. فمن أهم فوائد العزل الاختيارى الذى فُرض علينا فى الأيام الماضية .. أنه أتاح لى فرصة مشاهدة عدد من الأفلام الممتعة والتى تعتبر من أهم إنتاج سنوات الثمانينات والتسعينات وربما الألفية الجديدة فى السينما الأمريكية .. ومنها تابعت عددا من الممثلين والممثلات الذين أعتبرهم من أهم الممثلين ( من الجنسين) فى العالم .. وأولهم تلك الرائعة (ميريل ستريب) .. لذا قررت أن أشاركك عزيزى القارئ تحليل أعمال هؤلاء .. لعلك تجد بعدها الرغبة فى الاستمتاع والاستفادة أيضًا من مشاهدة أعمال فنية خالصة وخالدة .. لموهوبين يستحقون الخلود .





هذه السيدة لا تستطيع أن تطلق عليها لقب ( ممثلة عظيمة) كوصف عادل لموهبتها الخلَاقة .. فهى فى حاجة لكلمة أكثر دقة لتعطيها حقها فى مجال الفن السينمائى .

( ميريل ستريب) تم ترشيحها لجائزة الأوسكار كأحسن ممثلة دور أول 22 مرة !!! هل تعلم ماذا يعنى هذا فى مجال السينما ؟!! يعنى أن القائمين على تقييم التمثيل فى الولايات المتحدة الأمريكية بولاياتها ال52 ولاية .. وباختلاف مهنهم ومرجعياتهم وثقافتهم .. وعلى مدى سنوات طويلة .. وبالتالى اختلافهم كليًا .. لم يستطيعوا تجنب ترشيح هذه الموهبة الاستثنائية على مدار 22 مرة .. وقد حصلت على أعلى نسبة ترشيح كأفضل ممثلة فى جوائز جولدن جلوب .. وهى المسابقة المؤثرة فى ترشيحات الأوسكار كل عام ... فكانت ( ميريل ستريب) المرشحة ل25 مرة !!!

من هى تلك ال (ميريل ستريب) ؟!

ممثلة أمريكية من مواليد عام 1949 .. يعنى عمرها الآن 71 .. حصلت على بكالوريوس الفنون ودرست التمثيل فى مدرسة بيل للدراما .. وحصلت أيضًا على ماجيستير فى الفنون الجميلة .

بدأت التمثيل عام 1971 .. ورشحت عن دورها فى مسرحية ( عربة مليئة بالقطن) لجائزة أحسن ممثلة عام 75 .. أى بعد ممارستها للتمثيل بخمس أعوام فقط .

فى عام 1978 رشحت ستريب لجائزة أوسكار أحسن ممثلة فى فيلم ( صائد الغزلان) .. وحصلت على أوسكار أحسن ممثلة مساعدة ( دور ثان) عام 1979 عن ( كرامر ضد كرامر) .. بعدها حصلت على أوسكار أحسن ممثلة عام 1982 عن ( اختيار صوفى) وعام 2011 عن ( المرأة الحديدية) .. وطوال سنوات عملها فى سينما هوليوود .. رشحت 22 مرة لجائزة الأوسكار .. بمعدل كل عام تقريبًا تم ترشيحها لأوسكار أحسن ممثلة !!!

هو فيه كده ؟!!

سرهذه الممثلة الفذة ـ فى رأيى المهنى ـ أنها تتمتع بموهبة الخيال .. فهى تتابع فى الحياة وتراقب وتحلل .. بوعى أو بدون وعى منها .. لكنها تختزن بداخلها كما ضخما من تفاصيل الشخصيات .. وما أن تقرأ الدور حتى تبدأ فى وضع ملامح للشخصية الدرامية التى تتناولها .. وتبدأ فى التفكير فى دوافع المشاهد والجمل والمواقف من خلال الشخصية الدرامية التى بين يديها .. وتتركها تؤدى .. فتخرج لنا فى كل فيلم .. شخصية ناضجة متكاملة ، لا تملك أمام أدائها سوى التصفيق بإعجاب وتقدير للمجهود المبذول بمنتهى الصدق والجدية .

شاهد عزيزى القارئ أفلام تلك الفنانة .. وهى بالفعل كذلك وليس وصفًا .. وسترى ( ميريل ستريب) فى ( جسور ماديسون) غير (ميريل ستريب) فى (hours) .. وبالتأكيد غيرها تمامًا فى ( الشيطان يرتدى برادا ) .

(ميريل ستريب) موهبة يجب على الراغبين فى ممارسة التمثيل متابعتها وتحليل أدائها .. فهى لن تتكرر فى زمننا الحالى على الأقل .. وربما لن تتكرر أبدًا .

وعلى أمل فى لقاء قريب جدًا مع موهبة استثنائية أخرى فى زماننا الحالى .







