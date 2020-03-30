طارق يحيى لـ الحضري: لعبت 4 مباريات فقط في الزمالك دخل فيك 7 أهداف

انتقد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر التصريحات التي أدلى بها عصام الحضري حارس مرمى الأهلى والفراعنة السابق بشأن فترة لعبه بالقلعة البيضاء.





وكان عصام الحضري قد علق على فترة لعبه للزمالك موسم ٢٠١٠-٢٠١١ بأنه يتمنى أن تسقط من تاريخه حيث لعب لمدة ٤ شهور فقط خاض خلالها ٤ مباريات فقط لم يكن موفقا فيها بجانب عدم استقرار النادي وقتها ووجود مشاكل الأمر الذى أثار استياء جماهير القلعة البيضاء ومسئولي النادي ونجومه السابقين.





واعتبر طارق يحيى أن تصريحات الحضري لم تكن موفقة بالمرة ونادي الزمالك خيره على اللاعب حيث ضمه عقب عودته من رحلة الهروب بسويسرا بعد فسخ عقده مع ناديه الأهلي في عام ٢٠٠٨.



