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رياضة

طارق يحيى لـ الحضري: لعبت 4 مباريات فقط في الزمالك دخل فيك 7 أهداف

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
انتقد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر التصريحات التي أدلى بها عصام الحضري حارس مرمى الأهلى والفراعنة السابق بشأن فترة لعبه بالقلعة البيضاء.

وكان عصام الحضري قد علق على فترة لعبه للزمالك موسم ٢٠١٠-٢٠١١ بأنه يتمنى أن تسقط من تاريخه حيث لعب لمدة ٤ شهور فقط خاض خلالها ٤ مباريات فقط لم يكن موفقا فيها بجانب عدم استقرار النادي وقتها  ووجود مشاكل الأمر الذى أثار استياء جماهير القلعة البيضاء ومسئولي النادي ونجومه السابقين.

واعتبر طارق يحيى أن تصريحات الحضري لم تكن موفقة بالمرة ونادي الزمالك خيره على اللاعب حيث ضمه عقب عودته من رحلة الهروب بسويسرا بعد فسخ عقده مع ناديه الأهلي في عام ٢٠٠٨.

وكشف طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوى أن عصام الحضري لعب للزمالك ٦ شهور فقط من يناير لنهاية الموسم خاض خلالها ٤مباريات ودخل مرماه 7 أهداف ولم يكن موفقا مع الزمالك الذى قرر الموافقة فورا على طلبه بالرحيل للمريخ السوداني.
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