ارتفاع عدد إصابات ووفيات كورونا في البرتغال

ذكرت وزارة الصحة البرتغالية ان البرتغال سجلت إجمالي 6408 حالات إصابة كوفيد 19 و140 حالة وفاة حتى اليوم الاثنين، وفق آخر تحديث

وكانت لشبونة قد أعلنت الأحد أنه كان هناك 119 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 وما يقرب من 6000 حالة، وبحسب وزارة الصحة ، فإن غالبية حالات الإصابة التي تم التحقق منها ما زالت تتركز في شمال البلاد.

وأعلنت الحكومة البرتغالية حالة الطوارئ بسبب COVID-19 في 19 مارس.

وأعلنت السلطات البرتغالية، أمس أن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا أصبح أصغر شخص يفتك به الفيروس التاجي في الدولة وفي أوروبا، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.





وتوفي المراهق الشاب البرتغالي، في مدينة أوفار، على بعد نصف ساعة بالسيارة جنوب بورتو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد أن تم نقله إلى مستشفى ساو سيباستياو في سانتا ماريا دا فيرا.





ويعتقد أنه كان يعاني من الصدفية، ولكن لم تكن لديه أي عوارض صحية أساسية.





وتأتي وفاته بعد وفاة تلميذة فرنسية تبلغ من العمر 16 عامًا تدعى جولي أليوت في مستشفى في باريس الأربعاء الماضي، وأعلن عن وفاتها بعد أسبوع من إصابتها بـ نوبة "سعال طفيف".



