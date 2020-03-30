التنمية المحلية: خطة عاجلة ومساعدات للعاملين بمشروع تنمية الصعيد بسوهاج وقنا

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، انه يجرى الان وضع الالية لعدم اضارة العاملين بمشروع تنمية الصعيد في سوهاج وقنا والاسر الاكثر احتياجا ،مشيرا الى ان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شدد على أنه سيتم وضع خطة عاجلة لمدة 3 أشهر ودراسة تقديم مساعدات عينية للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة وسيتم دراسة توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية فى المحافظتين وتوفير أدوات التطهير والتعقيم والوقاية للشوارع والأماكن والمبانى العامة فى القرى والمدن.





واشار قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه بمجرد بلورة الخطة والاستقرار عليها سيتم الاعلان عنها فورا.









وكان قد أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظتي قنا وسوهاج و البنك الدولي لتمويل بعض التدخلات العاجلة والسريعة من برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج للتخفيف من الآثار المترتبة على العمالة اليومية في مشروعات البرنامج من تأثير بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا وكذا الأسر الأكثر احتياجا في القرى التي ينفذ فيها المشروعات خلال الفترة الحالية.









وقال "شعراوي" إن التدخلات العاجلة التى سيتم القيام بها ستدعم تحقيق المخرجات التى يستهدفها البرنامج والتي تتضمن دعم العمالة في المشروعات المنفذة والحد من الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها.









وأكد شعراوى أنه سيتم أيضا البحث عن حلول مستدامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ودعم مشروعات متناهية الصغر لهم من خلال المساهمات العينية خلال تواجدهم فى منازلهم لتوفير فرص عمل لهم وإعانتهم على الحياة اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أنه سيتم مخاطبة المحافظين لسرعة تنفيذ تلك التدخلات بالتنسيق وإدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي .







