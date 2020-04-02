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رياضة

نجم الزمالك يفتح النار على الأهلي: سرق عمرنا وتاريخنا وسيطر على الكاف.. فيديو

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:23 م
الأهلي
الأهلي
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محمد رشاد
أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أنه عندما يسمع كلمة أن الأهلي نادي القرن يشعر بسرقة تاريخ وعمر القلعة البيضاء.

وأضاف نصار خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المُذاع عبر "قناة الزمالك"، اليوم الخميس: "عندما أسمع كلمة الأهلي نادي القرن أشعر أن عمرنا وتاريخنا سُرق، عندما يوفق له الاتحاد الإفريقي مبارياته، ويجعله يلعب خارج أرضه، ثم يلعب مباريات العودة على ملعبه، والزمالك يلعب مبارياته الأولى خارج ملعبه".

وواصل: "الزمالك يُحارَب دائمًا، والأهلي يسيطر على اتحاد الكرة".

وبسؤاله هل نادي الزمالك غير مصري؟!، رد قائلًا: "عودوا إلى التاريخ، لم يخسر الأهلي بطولة الدوري مطلقا، رغم أنه كان متأخرًا في مواسم كثيرة".

استكمل: "الأهلي دائمًا يُجامل من الاتحاد الإفريقي، المسؤولين عن كاف أهلاوية، سواء مصطفى مراد فهمي أو شطة وغيرهم، عصام الشوالي دائمًا يقول جملة (لك يوم ياظالم)، ويقصد بها الأهلي".

اختتم: "أصبحنا نُهان لأن المحسوبية والواسطة أصبحت متفشية، وستظل كلمة الحق هي الفاصلة أمام رب العالمين".
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