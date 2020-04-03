سواريز يرد علي اتهامات رفض مساعدة نادي برشلونة

أعرب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الاسباني عن استياءه من هجوم الجماهير علي زملاءه بسبب تأخر الموافقه بشأن تخفيض الرواتب في ظل الازمة المالية الحادة التي سقط فيها النادي بسبب توقف النشاط الرياضي .





وأضاف سواريز في تصريحات اذاعية : الاتهامات التى وجهت للاعبين مؤلمه للغاية لاننا حاولنا التوصل الي اتفق منذ البداية لكي نساعد في الازمة التى يعيشها النادي والعالم وتفاصيل صغيرة هي الي اخرت الاتفاق .





وأكمل : انتشر بين الجماهير ان اللاعبين لا يريدون المساهمة ومساعدة النادي في الوقت الصعب علي عكس لاعبي السلة واليد ويعود السبب في تأخر الاتفاق اننا نحاول الوصل لـ افضل حل لمصحتنا ولمصلحة النادي ومساعدة الموظفين .



