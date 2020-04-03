AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سواريز يرد علي اتهامات رفض مساعدة نادي برشلونة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:24 ص
سواريز
سواريز
Advertisements
عبدالله هشام
أعرب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الاسباني عن استياءه من هجوم الجماهير علي زملاءه بسبب تأخر الموافقه بشأن تخفيض الرواتب في ظل الازمة  المالية الحادة التي سقط فيها النادي بسبب توقف النشاط الرياضي .

وأضاف سواريز في تصريحات اذاعية : الاتهامات التى وجهت للاعبين مؤلمه للغاية لاننا حاولنا التوصل الي اتفق منذ البداية لكي نساعد في الازمة التى يعيشها النادي والعالم وتفاصيل صغيرة هي الي اخرت الاتفاق  .

وأكمل : انتشر بين الجماهير ان اللاعبين لا يريدون المساهمة ومساعدة النادي في الوقت الصعب علي عكس لاعبي السلة واليد ويعود السبب في تأخر الاتفاق اننا نحاول الوصل لـ افضل حل لمصحتنا ولمصلحة النادي ومساعدة الموظفين . 

جدير بالذكر ان سواريز رفض العودة ل بلاده اورجواي وفضل البقاء في اسبانيا رغم تفشي فيروس كورونا وعلي عكس مواطنه كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان وجودين لاعب انتر ميلان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يقدم عرضًا خرافيًا للتعاقد مع خليفة سواريز .. وهذا موقف ناديه

موقف سواريز من الإصابة وموعد عودته للعب مع برشلونة

إنتر ميلان يسعى لضم نجم برشلونة

على عكس برشلونة.. ريال مدريد يرفض تخفيض أجور اللاعبين بسبب التوقف

برشلونة يحاول بكل الطرق لتخفيض رواتب لاعبيه

ترشيحاتنا

بعد رحيل أحمد فتحي .. الأهلي يدخل طرفا في صفقة الزمالك الجزائرية

مماطلة أحمد فتحي.. ربيع ياسين: إكرامي واقعي وعاشور لديه حرية القرار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-4-2020

يوم اليتيم 2020 .. علي جمعة: من أراد أن يُستجاب دعاءه فليحرص على 3 أعمال فيه

أخبار الفن.. هيدي كرم تحذر وتهين سيدة عربية بسبب المصريات.. وشهيرة تناشد بوقف تصوير المسلسلات بسبب كورونا

بعد إعلان إصابته.. تعرف على أسباب و أعراض مرض محمد هنيدى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة.. ميريام فارس تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور كورونا في 2011.. نفس الأحداث والعلاج في متناول اليد