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فن

بفستان أنيق.. رولا سعد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:36 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
حرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.


تألقت رولا سعد فى الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا باللون الاخضر انيق، ونظارة شمس، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الاحمر.


وعلقت رولا سعد على الصورة قائلة: "جميل ان نعيش سعداء والاجمل ان نتمنى السعادة لاصحاب القلوب الصافية".


وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، الحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التي تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية


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