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حوادث

ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية

السبت 04/أبريل/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 عاطلين خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى المنازل وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام بعض الأشخاص بأعمال حفر داخل أحد المنازل للتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الإصلاح.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط كل من "عادل م ع" 50 سنة عامل و"أحمد م م" 60 سنة حداد، و"سمير م أ" 55 سنة مقاول، وذلك حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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