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فن

شاهد.. رشا مهدي تلقي التماسي على جمهورها من الحجر المنزلي

السبت 04/أبريل/2020 - 03:35 م
رشا مهدى
رشا مهدى
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ماجدة المهدى - ندى فكرى
شاركت الفنانة رشا مهدي ، جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

واسترجعت رشا بتلك الصورة  ذكريات ما قبل الحجر الصحي حيث علقت على الصورة قائلة :" بمسي التماسي من جوا الحظر ومن داخل البوم الذكريات، خليك في البيت"

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" مفيش احلى ولا أجمل من كده اكتر فنانه محترمه واكتر فنانه بحب تمثيلها واصدقها".

وتابعت أخرى قائلة :" مجرد ما بشوف صورتك بفرح وبفتكر ايام الفن الجميل ومسلسل مسألة مبدأ ".

فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.


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