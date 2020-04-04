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هالة بدوي : الماسك يعطي حماية زائفة.. ويجب ترك مسافة بين الأشخاص لا تقل عن مترين ..فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 09:14 م
هالة بدوي
هالة بدوي
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هالة بدوى أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث ، إن فيروس كورونا يتم نقله عن طريق الرذاذات التي تخرج من الفم نتيجة الكحة أو العطس وتسقط هذه الرذاذات  بعد متر او مترين علي الاسطح .

وأضافت هالة بدوى خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن بناء علي الدراسات الحديثة التي اثبتت ان الرذاذ الناتج عن العطس أو الكحة يظل متواجد في الهواء لمدة ساعتين .


وأوضحت هالة بدوى ، أن الشخص اذا حافظ علي مسافة المتر أو المترين ليس من الضروري أن يرتدى الماسك اما اذا تواجد في الاماكن المزدحمة ولن يستطيع الحفاظ علي مسافة المترين فيفضل هنا ارتداء الماسك .




وتابعت : أن الماسك يمكن ان يعطي حماية زائفة لأن الفيروس ينتقل عن طريق الفم او الانف او العين وبالتالي يجب مع ارتداء الماسك الحفاظ على مسافة المترين .



واستكملت : أن التعقيم والتطهير واتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضرورى للوقاية من كورونا .
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