هالة بدوي : الماسك يعطي حماية زائفة.. ويجب ترك مسافة بين الأشخاص لا تقل عن مترين ..فيديو

قالت الدكتورة هالة بدوى أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث ، إن فيروس كورون ا يتم نقله عن طريق الرذاذات التي تخرج من الفم نتيجة الكحة أو العطس وتسقط هذه الرذاذات بعد متر او مترين علي الاسطح .





وأضافت هالة بدوى خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن بناء علي الدراسات الحديثة التي اثبتت ان الرذاذ الناتج عن العطس أو الكحة يظل متواجد في الهواء لمدة ساعتين .









وأوضحت هالة بدوى ، أن الشخص اذا حافظ علي مسافة المتر أو المترين ليس من الضروري أن يرتدى الماسك اما اذا تواجد في الاماكن المزدحمة ولن يستطيع الحفاظ علي مسافة المترين فيفضل هنا ارتداء الماسك .

















وتابعت : أن الماسك يمكن ان يعطي حماية زائفة لأن الفيروس ينتقل عن طريق الفم او الانف او العين وبالتالي يجب مع ارتداء الماسك الحفاظ على مسافة المترين .













واستكملت : أن التعقيم والتطهير واتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضرورى للوقاية من كورونا .