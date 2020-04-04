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ماذا فعلت جامعة القاهرة تجاه مصابي فيروس كورونا في معهد الأورام؟.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 08:16 م
معهد الأورام
معهد الأورام
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة ، إن جامعة القاهرة تحقق في اكتشاف 17 اصابة بفيروس كورونا بمعهد الأورام، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت صباح اليوم .

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن التحقيق بدأ لمعرفة نواحي القصور والسلبيات التي حدثت وأدت إلى تأخر الإعلان عن وجود 17 حالة مصابة من طاقم التمريض والأطباء.

واوضح علم الدين ، أن مرضى معهد الأورام وعلاجهم مستمر وفقا للبرنامج ويتم الكشف عليهم وعلاجهم في بيئة تم تطهيرها .

وأشار إلى  أن العمليات في المعهد يتم إجراؤها وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبق منذ الإعلان عن فيروس كورونا .

ونوه إلى أن المعهد اوقف اليوم دخول أى حالات جديدة؛ لإجراء عمليات التطهير، كما أننا قمنا بإجراء التحاليل للعاملين في المعهد لاكتشاف اى حالات إصابة موجودة .
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