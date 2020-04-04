ماذا فعلت جامعة القاهرة تجاه مصابي فيروس كورونا في معهد الأورام؟.. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة ، إن جامعة القاهرة تحقق في اكتشاف 17 اصابة بفيروس كورونا بمعهد الأورام، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت صباح اليوم .





وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن التحقيق بدأ لمعرفة نواحي القصور والسلبيات التي حدثت وأدت إلى تأخر الإعلان عن وجود 17 حالة مصابة من طاقم التمريض والأطباء.





واوضح علم الدين ، أن مرضى معهد الأورام وعلاجهم مستمر وفقا للبرنامج ويتم الكشف عليهم وعلاجهم في بيئة تم تطهيرها .





وأشار إلى أن العمليات في المعهد يتم إجراؤها وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبق منذ الإعلان عن فيروس كورونا .



