توقيف سوداني ثالث.. آخر التطورات في حادث الطعن بـ مدينة ليون الفرنسية

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، سودانيا ثالثا على خلفية الهجوم بسكين قرب مدينة ليون الفرنسية أمس؛ السبت، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس".





ويأتي ذلك في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي قام به لاجئ سوداني في جنوب شرق فرنسا.





وأضافت المصادر أن ثلاثة رجال سودانيين موقوفون حاليا قيد التحقيق، هم "عبد الله. آ"، المنفذ المفترض للهجوم، وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ يونيو 2017، ورجل ثان قدم على أنه «أحد معارفه» و«شاب سوداني يقيم في المركز نفسه» الذي يعيش فيه المشتبه به وتم توقيفه مساء السبت.





وكانت فرنسا قد شهدت صباح أمس، السبت، حادث طعن حيث قتل رجل شخصين في هجوم بسكين وطعن عدة أشخاص وسط بلدة رومان سور إيزير.





وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن منفذ الهجوم هو طالب لجوء سوداني قام بقتل شخصين وأصاب 4 آخرين خلال الهجوم.





ولم تستبعد السلطات فرضية العمل الإرهابي، حيث قررت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقات في تهم بالاغتيالات ومحاولات الاغتيال بالتعاون مع تنظيم إرهابي أو مؤسسة جنائية مصنفة إرهابية".





وقال الادعاء في بيان إن التحقيقات الأولية كشفت عن أن "القاتل رسم خطة للإخلال بالنظام العام بشكل خطير عن طريق التخويف أو الإرهاب".





وخلال البحث في منزله، تم العثور على "وثائق مكتوبة بخط اليد ذات دلالة دينية يشكو فيها مؤلف السطور على وجه الخصوص من العيش في "بلد كافر"، وفقا للصحيفة.