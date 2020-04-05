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فن

القبض على منتحل شخصية فنان لبناني.. تواصل مع الفتيات بأسلوب غير لائق

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
 عبر الفنان عامر زيان عن غضبه بسبب قيام شخص بانتحال شخصيته لمدة 3 سنوات من خلال حساب عبر تطبيق "سناب شات" كان يتواصل
.من خلاله مع الفتيات على أنه المطرب اللبناني بطريقة غير أخلاقية

 كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماهي إنستجرام أنه تعرف على الشخص وطلب منه إغلاق الحساب لكنه تجاهل الموضوع. 

.وتمكن المطرب اللبناني عامر زيان من معرفة منتحل شخصيته عبر تطبيق سناب شات، ومحاسبته على ما فعله

وتقدم عامر زيان بدعوى قضائية ضد منتحل شخصيته، وخلال فترة قصيرة تم إلقاء القبض عليه، بحسب العديد من المواقع اللبنانة.
 


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