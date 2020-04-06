الطلق حضر وقت الحظر.. شاهد ولادة قيصرية متعثرة لماعز بعد منتصف الليل

الرفق والرحمة بالحيوان من أهم الخصال التي يتحلى بها المسلم كما أنها مظهر من مظاهر الإنسانية العظيمة ، وقد وضع الإسلام قواعد للتعامل مع الحيوانات لأنه دينُ الرحمة والرفق، وقد وردَ في السنةِ من النصوص التي تنص على الرفق بالحيوان، فهي كائناتٌ سخرها الله للمنفعةِ والفائدة، وقد نهى الله والرسول عن تعذيبها وضربها أو حبسها وحرمانها من الطعام والشراب، بل حثّ على إطعامها ورعايتها وتنظيفها وإعطاءها حقها.





وتحت شعار الرحمة فوق الحظر وفوق الجميع أجرى الدكتور عبدالحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها ومدير مركز جراحات الحيوانات الأليفة ببنها عملية ولادة قيصرية متعثرة لماعز بعد منتصف ليل أمس بعد تعثر في ولادتها.





وقال الحاج رياض من قرية مجول مركز بنها وصاحب الماعز أنه بعد انتهاء موعد حملها الذي لا يتخطى 5 شهور وعند ولادتها خرج رأس أحد الأجنة فقط دون باقى الجنين من الجسم.





واشار إلى أنه إستغاث بالدكتور القصبي الذي ساعده في نقلها في منتصف الليل إلى مركز الحيوانات الأليفة ببنها رغم وقت حظر التجوال مشيدا بتعاون الأكمنة التي قابلته في الطريق والتي لم تتوان في تسهيل تنقله.





من جانبه أوضح الدكتور عبدالحليم القصبى أنه تم تجهيز غرفة العمليات وتعقيم الأجهزة وفحص الحالة، وقياس نبض الأجنة، وتم تخدير العنزة للتدخل الجراحي، وإجراء عملية ولادة قيصرية استغرقت 60 دقيقة عبر فتح عضلات البطن والرحم، وتمكن من إخراج ماعزين ذكر وأنثى بصحة جيدة وجرى إنقاذها وجنينيها من الموت.





وأضاف القصبى أن شعار المركز هو الرحمة و حتى لو انتهت ساعات العمل الرسمية، مؤكدًا أن العملية القيصيرية للماعز تمت بنجاح وأن صحتها والماعزين المولودين بخير.





وكانت كلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها قد اعلنت عن إنشاء أول مستشفى بيطرى لطب وجراحة الحيوانات الأليفة لخدمة اهالى المحافظة والمحافظات المجاورة بأسعار رمزية.





المستشفى الجديد ملحق بالمستشفى التعليمي البيطري بالكلية لتقديم جميع الخدمات البيطرية لكل مربي الحيوانات الأليفة خاصة وان القليوبية تتميز بطابعها الريفى وتعد المستشفى الأولى من نوعها بالدلتا في هذا التخصص ويتم حاليا إنشاء فرع جديد لها على مستوى أكبر بفرع الجامعة بالعبور ويستقبل المستشفى يوميا أكثر من 10 حالات بالرغم من مرور مدة قصيرة على افتتاحها.





ويقع المستشفى على مساحة 500 متر مربع تقريبا وتضم 4 عيادات باطنة وجراحة وولادة وأمراض معدية لتغطي كل التخصصات العلمية في طب الحيوانات الأليفة وتأتي في إطار حرص الكلية على الابتكار في مجال إدخال برنامج جديد لتوفير مزيد من فرص العمل للطلاب وربطهم باحتياجات السوق الفعلية، حيث بدأت فكرة إنشاء مستشفى الحيوانات الأليفة لخدمة الطلبة الدراسون بالفرقة الثانية ببرنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة وهو برنامج جديد.