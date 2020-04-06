شكوى من انتشار الباعة الجائلين بشارع أحمد فؤاد في مدينة نصر

اشتكى المواطن باسم أحمد مقيم شارع أحمد فؤاد نسيم مدينة نصر خلف وزارة القوى العاملة محافظه القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين في الشارع وعلى الأرصفة ومداخل العمارت مما يعوق حركة سير المارة والسيارات وفرض البلطجة.

وأضاف فى شكواه: "نظرا لضيق الشارع يحدث تكدس على الرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الأسواق لمنع التكدس والتزاحم بين الأهالى خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا من خلال التزاحم إلا أنه ما تزال السوق تعمل دون التزام".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.